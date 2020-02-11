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19:47   11 Февраля 2020
Ближнее зарубежье

Обмен пленными между Украиной и Донбассом пройдет в несколько этапов

Обмен пленными между Украиной и Донбассом пройдет в несколько этапов

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал несколько обменов пленными с самопровозглашенными республиками Донбасса. Об этом он заявил в интервью «Интерфакс-Украина».

Список на обмен пленными у украинской стороны очень длинный, поэтому придется разделись процесс на несколько частей.

«На той стороне более 200 наших, а у нас тут где-то 175–180. А это означает, что за раз их всех вернуть невозможно, из-за подготовки документов. Поэтому этот процесс будет делиться на несколько обменов», — отметил он.

Первый за последние два года обмен пленными между Украиной и самопровозглашенными республиками Донбасса состоялся 29 декабря. Киев получил 76 человек, Донецк – 60, Луганск – 63. 

В сентябре 2019 года Россия и Украина обменялись заключенными, передав друг другу по 35 человек. Среди тех, кто вернулся в Киев, оказались режиссер Олег Сенцов и украинские моряки, задержанные в Керченском проливе в 2018 году. 

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Автор: Алина Бранцевич
#донбасс #украина #обмен пленными #зеленский

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