Зеленский заявил, что мечтает вернуть украинцев из Польши хорошими зарплатами

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что ему нравится должность главы государства ответственностью и возможностью улучшить жизнь людей. Его цитирует Интерфакс-Украина во вторник, 11 февраля.

«Ответственность — для меня это плюс. Я хочу помочь. Президентство дает возможности, где я могу ежедневно что-то делать, чтобы не просто так я прожил этот день. Мне это нравится», — заявил он.

По словам Зеленского, больше всего в должности президента его привлекает желание помочь. Он отметил, что у него нет возможности заработать деньги, однако ему это не нужно.

«Мне 42, я хочу быть в истории», — добавил он.

Глава украинского государства мечтает, чтобы средняя зарплата на Украине была такая же, как в Польше. Он выразил надежду, что за четыре года власти смогут осуществить задуманное.

Зеленский объяснил, что сейчас в Польше находятся несколько миллионов украинцев, которым нужна мотивация, чтобы вернуться домой. И даже если зарплата будет 70 процентов от польской — это уже нормально, считает президент.

«Думаю, что победит все же, что ты хочешь быть дома, а не ездить где-то», — сказал он.

Ранее Зеленский допустил проведение выборов в Донбассе осенью 2020 года.