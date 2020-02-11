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19:40   11 Февраля 2020
Ближнее зарубежье

Зеленский заявил, что мечтает вернуть украинцев из Польши хорошими зарплатами

Зеленский заявил, что мечтает вернуть украинцев из Польши хорошими зарплатами

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что ему нравится должность главы государства ответственностью и возможностью улучшить жизнь людей. Его цитирует Интерфакс-Украина во вторник, 11 февраля. 

«Ответственность — для меня это плюс. Я хочу помочь. Президентство дает возможности, где я могу ежедневно что-то делать, чтобы не просто так я прожил этот день. Мне это нравится», — заявил он.

По словам Зеленского, больше всего в должности президента его привлекает желание помочь. Он отметил, что у него нет возможности заработать деньги, однако ему это не нужно. 

«Мне 42, я хочу быть в истории», — добавил он. 

Глава украинского государства мечтает, чтобы средняя зарплата на Украине была такая же, как в Польше. Он выразил надежду, что за четыре года власти смогут осуществить задуманное. 

Зеленский объяснил, что сейчас в Польше находятся несколько миллионов украинцев, которым нужна мотивация, чтобы вернуться домой. И даже если зарплата будет 70 процентов от польской — это уже нормально, считает президент.

«Думаю, что победит все же, что ты хочешь быть дома, а не ездить где-то», — сказал он. 

Ранее Зеленский допустил проведение выборов в Донбассе осенью 2020 года.

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Автор: Софья Белоцерковская
#украина #политика #общество #весь мир #зеленский

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