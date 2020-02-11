Сочувствующего ЛГБТ депутата «Яблока» Юферева заподозрили в растлении собственных детей

Представителя партии «Яблоко» из Смольнинского МО Никиту Юферева заподозрили в растлении собственных детей. Заявление в полицию подала жительница Петербурга, обеспокоенная судьбой несовершеннолетних.

По мнению женщины, Юферев пропагандирует однополые отношения и «может развращать» двух собственных малолетних детей. Заявительница переживает за их морально-этическое воспитание. В октябре 2019 года, на совете муниципальных депутатов Юферев положил на стол «радужный» флаг в поддержку ЛГБТ-сообщества и предложил вешать на стены помещения в МО портреты ученых или котиков вместо портретов политиков.

Как сообщают «Невские новости», 12 февраля полиция и органы опеки проверят дом Юферева, а сам депутат побеседует с прокурором. Если органы подтвердят факт растления детей, то мундепа могут лишить родительских прав. По предварительной информации, заявление на мундепа написала гражданская супруга лидера движения «Центральный район за комфортную среду обитания» Ярослава Кострова.