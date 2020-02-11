Российские дипломаты требуют освободить захваченных ПНС Ливии социологов

Представители МИД РФ продолжают переговоры с так называемым Правительством национального согласия (ПНС) Ливии по поводу незамедлительного освобождения российских граждан Максима Шугалея и Самера Суэйфан. Однако с самими россиянами, которые находятся в тюрьме «Митига» дипломатам напрямую связаться не удалось. В МИД РФ, отвечая на запрос ФАН, пояснили, что в Триполи нет дипломатической миссии России.

«Сообщаем, что вступить в прямой контакт с Максимом Шугалеем и Самером Суэйфаном затруднительно, поскольку персонал российского посольства в Ливии летом 2014 года был эвакуирован из Триполи в Тунис», — пояснили в МИД РФ.

Ранее глава Фонда защиты национальных ценностей, глава комиссии по СМИ Общественной палаты РФ Александр Малькевич обратился к главе ПНС Ливии Файезу Сарраджу с открытым письмом, в котором потребовал соблюсти берлинские соглашения и освободить россиян. Социологи Максим Шугалей и Самер Суэйфан в начале 2019 года проводили исследование в Ливии. В мае их захватили боевики, поддерживающие «МВД» Ливии. Россиян поместили в частную тюрьму. До сих пор им не предъявлено никаких обвинений.