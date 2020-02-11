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Обмен пленными между Украиной и Донбассом пройдет в несколько этапов
Российские дипломаты требуют освободить захваченных ПНС Ливии социологов

Российские дипломаты требуют освободить захваченных ПНС Ливии социологов

 Американский генерал предрек ухудшение ситуации в Ливии из-за вмешательства Турции

Американский генерал предрек ухудшение ситуации в Ливии из-за вмешательства Турции
21:04   11 Февраля 2020
Весь мир

Российские дипломаты требуют освободить захваченных ПНС Ливии социологов

Российские дипломаты требуют освободить захваченных ПНС Ливии социологов

Представители МИД РФ продолжают переговоры с так называемым Правительством национального согласия (ПНС) Ливии по поводу незамедлительного освобождения российских граждан Максима Шугалея и Самера Суэйфан. Однако с самими россиянами, которые находятся в тюрьме «Митига» дипломатам напрямую связаться не удалось. В МИД РФ, отвечая на запрос ФАН, пояснили, что в Триполи нет дипломатической миссии России.

«Сообщаем, что вступить в прямой контакт с Максимом Шугалеем и Самером Суэйфаном затруднительно, поскольку персонал российского посольства в Ливии летом 2014 года был эвакуирован из Триполи в Тунис», — пояснили в МИД РФ.

Ранее глава Фонда защиты национальных ценностей, глава комиссии по СМИ Общественной палаты РФ Александр Малькевич обратился к главе ПНС Ливии Файезу Сарраджу с открытым письмом, в котором потребовал соблюсти берлинские соглашения и освободить россиян. Социологи Максим Шугалей и Самер Суэйфан в начале 2019 года проводили исследование в Ливии. В мае их захватили боевики, поддерживающие «МВД» Ливии. Россиян поместили в частную тюрьму. До сих пор им не предъявлено никаких обвинений.

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Автор: Елена Ляхова
#россия #ливия #социологи #саррадж #пнс ливии

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