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19:24   11 Февраля 2020
Весь мир

Американский генерал предрек ухудшение ситуации в Ливии из-за вмешательства Турции

Американский генерал предрек ухудшение ситуации в Ливии из-за вмешательства Турции

Командующий Центрального командования США Кеннет Маккензи критически отнесся к турецкому присутствию в Ливии, которое мешает всем процессам по урегулированию конфликта в этой стране. Об этом стало известно во вторник, 11 февраля, передает Федеральное агентство новостей

Высокопоставленный военный отметил, что любое зарубежное вмешательство в дела других суверенных стран необходимо сводить к минимуму, так как в конечном результате оно приведет к ухудшению ситуации.

Маккензи также указал на действия Турция, которые переросли в масштабную интервенцию. Мирному разрешению ливийского кризиса, начавшегося после вмешательства Штатов в дела страны и убийства ее законного лидера Муаммара Каддафи, мешает корыстная политика Анкары. Она нарушает эмбарго, буквально «закидывая» оружием бойцов так называемого Правительства национального согласия. Кроме этого, турецкие транспортные самолеты и корабли переправляют в Ливию сирийских террористов, завербованных в Идлибе.

Макеензи поддержал позицию ООН, отметив, что США будут содействовать международной организации в вопросах стабилизации ливийской обстановки. Он подчеркнул, что Вашингтон отводит Египту особую роль и считает его полезным в борьбе с терроризмом. Заканчивая выступление, он оправдал присутствие американских военнослужащих на территории Персидского залива тем, что они сдерживают террористические атаки. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#сша #турция #политика #ливия #общество #весь мир

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