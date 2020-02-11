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 Саммит «пятерки» СБ ООН может пройти в сентябре

Саммит «пятерки» СБ ООН может пройти в сентябре
19:23   11 Февраля 2020
Весь мир

Саммит «пятерки» СБ ООН может пройти в сентябре

Саммит «пятерки» СБ ООН может пройти в сентябре

Саммит постоянных членов Совета Безопасности ООН может пройти на юбилейной сессии Генассамблеи в Нью-Йорке в сентябре, заявил журналистам директор международных организаций МИД РФ Петр Ильичев.

«Подтвердили французы, подтвердили китайцы, ждем ответа от американцев и англичан. Пока вариантов не просматривается, пока то, что приходит на ум – это юбилейная сессия в сентябре в Нью-Йорке, так как все лидеры будут там», – приводит его слова «РИА Новости».

23 января на пятом Всемирном форуме памяти Холокоста президент РФ Владимир Путин предложил провести встречу в таком формате, подчеркнув, что российская сторона планирует, «не откладывая в долгий ящик, направить соответствующие послания лидерам "пятерки"».  По словам российского лидера, именно эти страны несут особую ответственность за сохранение цивилизации, поэтому должны сделать всё, чтобы защитить и отстоять мир.

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Автор: Алина Бранцевич
#путин #совбез оон #ильичев

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