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 Слесарь заявил на Водонаеву в полицию, оскорбившись словами о «нищем быдле»

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18:42   11 Февраля 2020
Россия

Слесарь заявил на Водонаеву в полицию, оскорбившись словами о «нищем быдле»

Слесарь заявил на Водонаеву в полицию, оскорбившись словами о «нищем быдле»

Житель Йошкар-Олы Евгений Панкратов пожаловался в полицию на модель Алену Водонаеву из-за ее высказываний. Об этом он сообщил в беседе с «Пятым каналом» во вторник, 11 февраля.

Мужчина, работающий слесарем, заявил, что его оскорбил пост Водонаевой, в котором модель назвала получателей материнского капитала «быдлом». 

«За высказывание о том, что могут позволить рожать богатые, а если в бедной семье рожают трех-четырех детей, то это уже быдло», — уточнил он. 

По словам Панкратова, он обратился в полицию около двух месяцев назад, отметив, что готов и дальше отстаивать свою позицию. Мжучина подчеркнул, что у него есть один ребенок. При этом он считает детей важнейшим жизненным приоритетом. 

Ранее Водонаеву вызвали в полицию из-за скандальной публикации о материнском капитале и «быдле», в котором телеведущая заявила, что осуждает многодетные семьи, живущие в нищете. Модели грозит 282 статья УК РФ — «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства».

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #общество #материнский капитал #водонаева

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