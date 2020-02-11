Слесарь заявил на Водонаеву в полицию, оскорбившись словами о «нищем быдле»

Житель Йошкар-Олы Евгений Панкратов пожаловался в полицию на модель Алену Водонаеву из-за ее высказываний. Об этом он сообщил в беседе с «Пятым каналом» во вторник, 11 февраля.

Мужчина, работающий слесарем, заявил, что его оскорбил пост Водонаевой, в котором модель назвала получателей материнского капитала «быдлом».

«За высказывание о том, что могут позволить рожать богатые, а если в бедной семье рожают трех-четырех детей, то это уже быдло», — уточнил он.

По словам Панкратова, он обратился в полицию около двух месяцев назад, отметив, что готов и дальше отстаивать свою позицию. Мжучина подчеркнул, что у него есть один ребенок. При этом он считает детей важнейшим жизненным приоритетом.

Ранее Водонаеву вызвали в полицию из-за скандальной публикации о материнском капитале и «быдле», в котором телеведущая заявила, что осуждает многодетные семьи, живущие в нищете. Модели грозит 282 статья УК РФ — «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства».