Власти Ирака не справляются с многомесячными протестами, в которых уже погибло 550 человек

Студенты и молодежь Ирака вышли на массовые протесты в октябре 2019 года. Грубые разгоны митингов иракскими правоохранителями привели к гибели 550 человек, более 30 тысяч протестующих и органов правопорядка были ранены.

Население Ирака годами копило недовольство тотальной коррупцией, экстремизмом в отношении незащищенных слоев населения, неработающего выборного законодательства и де-факто отсутствующей системы образования. В постсаддамовский период под влиянием Запада Ирак приобрел некоторый либерализм, люди почувствовали слабость властей из-за продолжающегося кризиса и начали протестовать.Власти Ирака оказались не готовы к смелым протестам молодежи.

По мнению ФАН, Исторически политика Ирака всегда носила тоталитарный характер и власти всегда решали вопросы с народом исключительно в приказном порядке. Однако попытки разнообразных фракций «оседлать» октябрьские протесты обернулись грубыми разгонами, в ходе которых 550 человек погибли и более 30 тысяч протестующих правоохранителей были ранены. Иракских правоохранителей абсолютно заслуженно обвиняли в жестокости, избиениях и применении силы.

Органы правопорядка стреляли гранатами со слезоточивым газом из гранатометов по протестующим. Фото с вошедшей в мозг гранатой облетело соцсети и породило флэшмоб #iraqisodachallenge («Челлендж иракской газировки»): люди со всего мира в знак солидарности с иракскими протестующими стали выкладывать селфи с приставленными к виску банками, по форме напоминающими гранату со слезоточивым газом. Однако применения силы фиксировались не только со стороны правоохранительных органов.