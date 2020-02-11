Главы МИД РФ и ФРГ обсудили урегулирование конфликта в Ливии

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во вторник, 11 февраля, обсудил с немецким коллегой Хайко Маас проекты резолюций по урегулированию конфликта в Ливии. Об этом сообщил представитель российского внешнеполитического ведомства.

Посол России в ФРГ С.Ю.Нечаев: ????В последнее время в Западной Европе все отчетливее ощущается усталость от антироссийской риторики, а необходимость восстановления нормальных связей с Москвой приобретает все более отчетливые формы. ????https://t.co/Oj2sjRTUtJ #Россия #Германия pic.twitter.com/bfoCjrlTeq — МИД России ???????? (@MID_RF) February 11, 2020