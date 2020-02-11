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 Слесарь заявил на Водонаеву в полицию, оскорбившись словами о «нищем быдле»

Слесарь заявил на Водонаеву в полицию, оскорбившись словами о «нищем быдле»
Зеленский заявил, что мечтает вернуть украинцев из Польши хорошими зарплатами

Зеленский заявил, что мечтает вернуть украинцев из Польши хорошими зарплатами

 Бурджанадзе предсказала возможную революцию в Грузии

Бурджанадзе предсказала возможную революцию в Грузии
Американский генерал предрек ухудшение ситуации в Ливии из-за вмешательства Турции

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18:17   11 Февраля 2020
Россия

Главы МИД РФ и ФРГ обсудили урегулирование конфликта в Ливии

Главы МИД РФ и ФРГ обсудили урегулирование конфликта в Ливии

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во вторник, 11 февраля, обсудил с немецким коллегой Хайко Маас проекты резолюций по урегулированию конфликта в Ливии. Об этом сообщил представитель российского внешнеполитического ведомства.

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Автор: Анатолий Кубарев
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