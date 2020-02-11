Проект об упрощенной процедуре получения мер соцподдержки внесли в ГД

Депутаты внесли в Государственную думу законопроект об упрощенной процедуре получения мер социальной защиты (поддержки) для россиян. Об этом говорится в базе данных нижней палаты парламента.

Согласно документу, предложили предоставить возможность уполномоченным органам в сфере социальной защиты населения в рамках межведомственного обмена получать от налоговых органов информацию о доходах россиян при оказании государственной социальной помощи и мер социальной защиты.

При этом предложили запретить разглашать данные по аналогии со сведениями, которые составляют налоговую тайну.

«Крайне важно гарантировать гражданам режим безопасности получаемых этими органами сведений», — считают разработчики.

Ранее российский лидер Владимир Путин в послании Федеральному собранию предложил ввести ежемесячные выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет включительно, причем уже с 1 января 2020 года. Выплатят деньги семьям, чей доход не превышает прожиточного минимума на человека. Законопроект позволит это сделать.