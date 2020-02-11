Постпред США обвинила Россию в кибератаках на страны НАТО

Россия совершила кибератаки и гибридные атаки на каждую из стран НАТО. Об этом заявила постоянный представитель США при НАТО Кэй Бейли Хатчисон во время онлайн-брифинга во вторник, 11 февраля.

«Если посмотреть на весь наш альянс, каждая наша страна подверглась кибератакам или гибридным атакам со стороны России, некоторые [атаки были — ред.] со стороны Китая», — уточнила она.

Хатчисон призвала Североатлантический альянс продолжить выстраивать оборону, а также получать как можно больше знаний о путях проникновения «пагубного влияния извне».

Ранее глава Минобороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что его государство каждый день сталкивается с многочисленными кибератаками, «исходящих от России».

В феврале прошлого года официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия никогда не имела никакого отношения к «различным проявлениям киберпреступности».