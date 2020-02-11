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18:20   11 Февраля 2020
Россия

Пономарев провоцирует россиян на митинги, чтобы заработать на оплату долгов «Мемориала»

Пономарев провоцирует россиян на митинги, чтобы заработать на оплату долгов «Мемориала»

Правозащитник «Мемориала» (признан иноагентом) Лев Пономарев на «Эхе Москвы» провоцировал россиян на уличные беспорядки, чтобы он мог отчитаться перед иностранными меценатами, которые продолжительное время спонсируют его организацию.

Как сообщает ФАН, 10 февраля Приволжский окружной военный суд вынес приговор семерым обвиняемым по делу террористической организации «Сеть»*. Осужденные получили от 6 до 18 лет. Пономарев призвал россиян выходить на улицы, чтобы повлиять на решение суда и изменить приговоры террористам «Сети». Правозащитник подчеркнул, что власти страны реагируют на протесты только в том случае, если недовольство выходит за пределы государства и обсуждается лидерами остальных стран.

«Мы уже неоднократно убеждались в том, что власть вынуждена отступать тогда, когда возмущение ее действиями выходит за пределы сообщества гражданских активистов и правозащитников. Когда имена политзаключенных и названия уголовных дел обсуждают далеко за пределами страны. Мы знаем, что это точно работает, так почему же мы это не используем?», — заявил Пономарев.

Ссылаясь на зарубежные страны, правозащитник пытается развернуть очередной скандал оппозиции и ориентируется на своих зарубежных спонсоров. «Мемориал», ввиду постоянного нарушения закона об НКО-иноагентах, накопил штрафов более чем на четыре миллиона рублей. Деньги иностранных спонсоров окажутся очень кстати для уплаты долгов перед государством.

* – террористическая организация, запрещена в РФ.

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Автор: Алина Бранцевич
#пономарев #террористы #сеть #иноагенты

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