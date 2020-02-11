Петербурженка, вернувшаяся из КНР, сбежала из коронавирусного карантина

Петербурженка Алла сбежала из коронавирусного карантина в Боткинской больнице 7 февраля и удивилась, почему ее никто не ищет. Об этом стало известно во вторник, 11 февраля.

Отмечается, что женщина улетела из КНР 30 января, а 4 февраля почувствовала боль в горле и вызвала врачей. Однако к 32-летней пациентке пришла комиссия из Роспотребнадзора. Больную отправили на двухнедельный карантин, когда изначально обещали только на один день.

Женщина отметила, что смогла сбежать из изолированного бокса для карантина, потому что обладала знаниями по точным наукам. Она замкнула электроцепь и взломала замок. Также Алла выразила удивление, что ни врачи, ни полиция ее не ищут.

Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. Очаг распространения инфекции находился, предположительно, на местном мясном рынке. Специалисты обнаружили возбудителя инфекции — им оказался коронавирус 2019-nCov, который успел распространиться в 23 страны, в том числе и в Россию.