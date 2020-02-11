«Балтика», Heineken и AB InBev Efes покинули Союз российских пивоваров

Пивоваренные компании «Балтика», Heineken, AB InBev Efes приняли решение о выходе из состава Союза производителей пивобезалкогольных напитков из-за разногласий с членами союза.

Как следует из совместного сообщения компаний, решение связано с «принципиальными разногласиями с другими членами союза относительно стратегии по борьбе с нелегальным рынком, включая вопросы государственного регулирования цен, рецептурных ограничений и дифференцированного подхода в акцизной политике».

По данным сайта Союза пивоваров, он объединял 97 компаний, которые выпускают более 80 процентов пива в стране. Большинство компаний, перечисленных на сайте союза – относительно небольшие региональные производители. Сопоставимых по масштабам бизнеса с тремя международными компаниями, покинувшими союз, в его составе нет.

20 декабря депутат Госдумы Ильдар Гильмутдинов предложил ужесточить требования к контролю за производством пива и его оборотом. По словам депутата, поправки к закону о регулировании рынка алкоголя помогут бороться с нелегальным рынком, и с фирмами-однодневками, подключенными к ЕГАИС, но не производящими пиво. Также в законопроекте предлагается устанавливать счетчики размера производства, которые должны будут устанавливать производители пива, выпускающие от 100 тысяч декалитров в год. В настоящее время счетчики обязаны устанавливать лишь производители, выпускающие от 300 тысяч декалитров пива в года.