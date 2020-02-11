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17:50   11 Февраля 2020
Россия

«Газпром» рассчитывает запустить «Северный поток-2» в конце 2020 года

«Газпром» рассчитывает запустить «Северный поток-2» в конце 2020 года

Российская энергетическая компания рассчитывает запустить газопровод  из РФ в Германию через Балтийское море «Северный поток-2» в конце 2020 года. Об этом говорится в презентации компании, которую подготовили ко дню инвестора «Газпрома».

«Запуск: конец 2020 года», — сообщается в презентации​​​.

«Газпром» рассчитывает запустить «Северный поток-2» в конце 2020 года

«Северный поток-2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа ежегодно. Реализует проект компания Nord Stream 2 AG с единственным акционером  — «Газпромом».

Европейские партнеры суммарно финансируют проект на 50 процентов, то есть на сумму до 950 миллионов евро каждый. Оставшуюся половину средств — 4,75 миллиарда евро — приходится на российскую энергетическую компанию.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #газпром #общество #северный поток-2

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