«Газпром» рассчитывает запустить «Северный поток-2» в конце 2020 года

Российская энергетическая компания рассчитывает запустить газопровод из РФ в Германию через Балтийское море «Северный поток-2» в конце 2020 года. Об этом говорится в презентации компании, которую подготовили ко дню инвестора «Газпрома».

«Северный поток-2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа ежегодно. Реализует проект компания Nord Stream 2 AG с единственным акционером — «Газпромом».

Европейские партнеры суммарно финансируют проект на 50 процентов, то есть на сумму до 950 миллионов евро каждый. Оставшуюся половину средств — 4,75 миллиарда евро — приходится на российскую энергетическую компанию.

