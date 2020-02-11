Народный артист СССР Джигарханян находится в окружении родных и друзей
Состояние народного артиста СССР Армена Джигарханяна стабильное. Об этом в комментарии РИА Новости сообщил заведующий труппой Театра Армена Джигарханяна Вячеслав Дьяченко. По его словам, в ближайшее время Армен Борисович приедет в театр.
Бывшая жена народного артиста СССР подтвердила, что Армен Джигарханян в хорошем настроении, поэтому сплетни об одиночестве не соответствуют действительности.
«Армен Борисович сейчас находится в окружении родных близких людей, к нему постоянно приходят друзья, с которыми он с удовольствием общается», — подтвердил Вячеслав Дьяченко.
Джигарханян знает, что происходит в театре. Об этом ему рассказывает директор театра, с которым Джигарханян находится в постоянном контакте.
Армен Джигарханян с мамой Еленой Васильевной pic.twitter.com/kL9Ka9wK2v— akot55 (@volgog55) December 2, 2018