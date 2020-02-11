Народный артист СССР Джигарханян находится в окружении родных и друзей

Состояние народного артиста СССР Армена Джигарханяна стабильное. Об этом в комментарии РИА Новости сообщил заведующий труппой Театра Армена Джигарханяна Вячеслав Дьяченко. По его словам, в ближайшее время Армен Борисович приедет в театр.

Бывшая жена народного артиста СССР подтвердила, что Армен Джигарханян в хорошем настроении, поэтому сплетни об одиночестве не соответствуют действительности.

«Армен Борисович сейчас находится в окружении родных близких людей, к нему постоянно приходят друзья, с которыми он с удовольствием общается», — подтвердил Вячеслав Дьяченко.

Джигарханян знает, что происходит в театре. Об этом ему рассказывает директор театра, с которым Джигарханян находится в постоянном контакте.