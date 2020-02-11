Сенатор Морозов призвал уголовно наказать связанного с террористами журналиста Короткова

«Новая газета» подала в суд на редакцию ФАН за материалы, доказывающие связь репортера «Новой» Дениса Короткова с террористами ИГ*. Сенатор Игорь Морозов уверен, что если такая связь доказана, репортера и газету нужно наказывать по всей строгости закона.

«Мне представляется, что независимо от того, где работает человек — в информационном агентстве, средствах массовой информации или на производстве — если он связан с террористами, то он подлежит уголовному наказанию, если это доказано», — подчеркнул сенатор в беседе с IReactor.

Морозов призвал дождаться результатов работы следователей, и если они подтвердят связь Короткова с террористами ИГ* – необходимо «копать дальше» и наказывать. Так или иначе, такая неприятная ситуация сильно подпортила репутацию изданию.

«Публикация и лоббирование интересов террористов в российских изданиях — это позор. Тем более все понимают важность борьбы с международным терроризмом. Следственный комитет обязан дать оценку тому, что происходит», — резюмировал политик.

Ранее журналисты ФАН опубликовали материалы с доказательствами связи Короткова с террористам запрещенной в РФ организации ИГ*. Несмотря на судебный иск, редакция продолжит рассказывать читателям правду. Кроме того, редакция готова предоставить Следственному Комитету все необходимые материалы.

*Исламское Государство – террористическая организация, запрещена в РФ.