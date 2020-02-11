Плетнева предложила помогать молодым семьям с жильем, независимо от возраста

Депутат Госдумы от партии КПРФ Тамара Плетнёва внесла на рассмотрение в Госдуму законопроект, гарантирующий право молодых семей на обеспечение жильём.

Сейчас молодые семьи могут улучшить жилищные условия в рамках госпрограммы «Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан РФ». Участвовать в ней могут молодые семьи, в том числе с детьми, неполные молодые семьи из одного молодого родителя. Хотя бы один из супругов должен быть младше 35 лет. Плетнева считает несправедливым, что по достижению 36-летия семья теряет возможность улучшить жилищные условия.

Законопроектом предлагается сохранить право молодых семей на участие в программе до момента реализации их права на жилище независимо от фактического возраста.

Ранее группа сенаторов внесла в Госдуму законопроект, дающий семьям с тремя и более детьми право на получение государственной социальной помощи на основании соцконтракта независимо от величины их среднедушевого дохода. Текст документа в понедельник размещен в электронной базе данных нижней палаты.