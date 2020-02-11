Минтранс РФ потребовал исполнить поручения президента о керосиновых субсидиях

Минтранс РФ настоятельно потребовал исполнить поручения российского лидера Владимира Путина о выделении керосиновых субсидий авиакомпаниям. Об этом во вторник, 11 февраля, сообщил заместитель министра транспорта РФ Александр Юрчик.

Ранее президент РФ поручил правительству в срок до 1 ноября 2019 года выделить деньги на компенсацию расходов авиакомпаний в связи с ростом стоимости авиационного топлива в 2018 году​​​. Однако перевозчики так и не получили компенсаций.

«По топливу есть поручение президента, не будем забывать. Поэтому мы настоятельно требуем исполнения поручения президента», — подчеркнул Александр Юрчик.