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17:00   11 Февраля 2020
Россия

Увольнение Богдана из офиса Зеленского не повлияет на политические курс Украины

Увольнение Богдана из офиса Зеленского не повлияет на политические курс Украины

Уход Андрея Богдана с поста руководителя офиса президента Украины не повлияет на политический курс страны. Об этом во вторник, 11 февраля, сообщила пресс-служба ведомства в Facebook. 

«Смена руководителя офиса президента Украины никоим образом не влияет на политический курс государства», — сказано в сообщении.

Команда украинского лидера Владимира Зеленского намерена сфокусироваться на важных реформах, которые ждут Украину в будущем, отмечается в заявлении.

Богдана поблагодарили за его работу, а также выразили уверенность, что новый глава Андрей Ермак справится со своими обязанностями на посту руководителя офиса. 

Ранее стало известно, что Богдан уходит в отставку. Соответствующий указ был опубликован на сайте Зеленского. Должность Богдана займет помощник украинского лидера Андрей Ермак. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#украина #политика #общество #зеленский

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