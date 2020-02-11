Увольнение Богдана из офиса Зеленского не повлияет на политические курс Украины

Уход Андрея Богдана с поста руководителя офиса президента Украины не повлияет на политический курс страны. Об этом во вторник, 11 февраля, сообщила пресс-служба ведомства в Facebook.

«Смена руководителя офиса президента Украины никоим образом не влияет на политический курс государства», — сказано в сообщении.

Команда украинского лидера Владимира Зеленского намерена сфокусироваться на важных реформах, которые ждут Украину в будущем, отмечается в заявлении.

Богдана поблагодарили за его работу, а также выразили уверенность, что новый глава Андрей Ермак справится со своими обязанностями на посту руководителя офиса.

Ранее стало известно, что Богдан уходит в отставку. Соответствующий указ был опубликован на сайте Зеленского. Должность Богдана займет помощник украинского лидера Андрей Ермак.