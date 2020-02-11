Власти Петербурга запретили горожанам выходить на лед до середины апреля, нарушителей ждет штраф в пять тысяч рублей. Соответствующее постановление подписал губернатор Петербурга Александр Беглов.

Председатель комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности Ольга Аришина отметила, что в настоящее время на водоемах города лед крайне непрочен, что несет большую опасность тем, кто решился по нему пройтись. Даже если он создает впечатление крепости, на нем есть множество трещин.

«Сейчас на городских водоемах, на Неве, на Финском заливе очень опасный непрочный лед. Много промоин, трещин. Выход на лед представляет смертельную опасность. Дорогие петербуржцы, не подвергайте себя и близких ненужной опасности. Особое внимание уделите детям. Регулярно напоминайте им о правилах безопасности», – отметила Ольга Аришина.

Запрет будет действовать с 10 февраля по 15 апреля. Комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности проводит разработал специальный график, по которому поисково-спасательные службы проводят регулярные рейды водоемов для предотвращения несчастных случаев.