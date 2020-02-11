Захарова ответила на заявления Столтенберга про распад ДРСМД

Мозг Североатлантического альянса мертв. Такими словами официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о том, что разрушение Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) продемонстрировало силу альянса.

«Господин Столтенберг этим заявлением хотел еще раз всех заверить, что мозг НАТО мертв, и осталась только сила, которая без ума все разрушает», — заявила Захарова.

В августе 2019 года ДРСМД прекратил действие. Американская сторона не только объявила об одностороннем выходе из соглашения, но и обвинила РФ в якобы длительном нарушении. Москва все обвинения отвергла. Российский лидер Владимир Путин подписал закон о приостановлении договора.