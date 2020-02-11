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 «Газпром» рассчитывает запустить «Северный поток-2» в конце 2020 года

«Газпром» рассчитывает запустить «Северный поток-2» в конце 2020 года
Бурджанадзе предсказала возможную революцию в Грузии

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 Лукашенко призвал белорусские СМИ не перехваливать власть

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16:42   11 Февраля 2020
Россия

Захарова ответила на заявления Столтенберга про распад ДРСМД

Захарова ответила на заявления Столтенберга про распад ДРСМД

Мозг Североатлантического альянса мертв. Такими словами официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о том, что разрушение Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) продемонстрировало силу альянса.

«Господин Столтенберг этим заявлением хотел еще раз всех заверить, что мозг НАТО мертв, и осталась только сила, которая без ума все разрушает»,  — заявила Захарова.

В августе 2019 года ДРСМД прекратил действие. Американская сторона не только объявила об одностороннем выходе из соглашения, но и обвинила РФ в якобы длительном нарушении. Москва все обвинения отвергла. Российский лидер Владимир Путин подписал закон о приостановлении договора.

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Автор: Анатолий Кубарев
#захарова #нато #мид рф #дрсмд

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