МИД РФ заявляет, что США, Канада и Британия продолжают осложнять выдачу виз россиянам

Российское министерство иностранных дел заявляет, что США, Канада и Великобритания продолжают осложнять выдачу виз по обычным загранпаспортам для граждан РФ. Об этом на представлении правительственного законопроекта в Госдуме рассказал статс-секретарь, замглавы МИД РФ Евгений Иванов.

Законопроект правительства РФ предусматривает выдачу служебных паспортов работникам организаций, управляющих федеральным недвижимым имуществом РФ за рубежом. Для его реализации дополнительные средства не нужны.

По словам Иванова, особые проблемы испытывают россияне, направленные на работу в загранучреждения, например, в департамент безопасности и департамент специальной связи министерства иностранных дел, сотрудники которых постоянно ездят в служебные командировки.

«Эти страны продолжают усложнять процедуру виз для указанных категорий граждан по обычному загранпаспорту. Складывающаяся ситуация носит системный характер и приводит к нарушению сроков исполнения государственных контрактов, а в отдельных случаях — ставит под угрозу нормальное функционирование российских загранучреждений», — заявил представитель министерства иностранных дел России.

Иванов рассказал, как сотрудники российского посольства в Вашингтоне привезли в здание компьютеры для внутренней сети, но не могут их запустить, так как техника требует наладки, а США не дает визы тем специалистам, которые могут приехать из России и все настроить. По его словам, если законопроект одобрят, МИД России направит официальную ноту в посольство США и будет требовать выдачу виз.