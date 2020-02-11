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16:15   11 Февраля 2020
Россия

Власти Москвы подключили 105 тысяч камер к системе распознавания лиц

Власти Москвы подключили 105 тысяч камер к системе распознавания лиц

В Москве заработала система распознавания лиц на 105 тысяч камер, сообщил начальник отдела городского видеонаблюдения московского департамента информационных технологий Дмитрий Головин.

«Первое – это система распознавания лиц на 105 тысяч камер, что делает систему одной из крупнейших в мире. Вторая система – это распознавания нарушений по фотоснимкам в сфере ЖКХ», – рассказал он на форуме «Технологии безопасности».

По словам Головина, за новогодние праздники при помощи системы полицейские задержали 34 человека. Сейчас система распознавания лиц в режиме реального времени оцифровывает лица и сравнивает их с розыскными базами правоохранительных органов.

Весной 2019 года мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал конкурс на создание системы распознавания лиц, состоящей более чем из 200 тысяч камер по всему городу. Сообщается, что мэрия планирует потратить на оборудование для системы распознавания лиц два миллиарда рублей.

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Автор: Алина Бранцевич
#москва #собянин #камеры наблюдения #головин

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