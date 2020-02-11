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16:15   11 Февраля 2020
Россия

Отец Нурмагомедова разберется с блокировкой счетов бойцовского клуба сына

Отец Нурмагомедова разберется с блокировкой счетов бойцовского клуба сына

Счета бойцовского клуба Хабиба Нурмагомедова заблокировали из-за якобы небольшого долга по налогам. Отец и тренер бойца Абдулманап Нурмагомедов в разговоре с телеканалом «360» заявил, что не знал о случившемся, но обязательно разберется с блокировкой счетов.

«Нет, не слышал об этом. Не знаю, кто кому задолжал», — сказал Нурмагомедов-старший.

По его словам, сначала необходимо проверить бумаги, потому что нельзя обсуждать то, чего не знаешь. Ранее СМИ сообщили, что задолженность бойцовского клуба Eagles превысила девять тысяч рублей. При этом кредиторы якобы не нашли компанию по месту регистрации. Счета клуба заморозили, сайт не функционирует, а тренировки в московской секции приостановили.

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Автор: Анатолий Кубарев
#клуб #долги #счета #нурмагомедов

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