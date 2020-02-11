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16:27   11 Февраля 2020
Ближнее зарубежье

Бурджанадзе предсказала возможную революцию в Грузии

Бурджанадзе предсказала возможную революцию в Грузии

Лидер оппозиционной партии «Единая Грузия — демократическое движение» Нино Бурджанадзе заявила, что Грузии грозит революция, если выборы в парламент пройдут с нарушением норм. Ее слова передает во вторник РИА Новости. 

Ранее бывшего главу Грузии, оппозиционера Гиги Угулава приговорили к трем годам и двум месяцам тюремного заключения за растрату около 17 миллионов долларов бюджетных средств. Его приговор и задержание оппозиция считает политически мотивированным. 

«Бойкот объявили не мы, переговоры прекратила власть. Руководство Грузии прекрасно знало, что вместе с дипломатами мы нашли очень приемлемый вариант, которому власть не смогла бы отказать, поэтому они решили пойти ва-банк, чтобы заставить нас встать из-за стола переговоров. Было бы просто неприлично продолжить переговоры, когда человека, который рядом с нами сидел за столом, арестовали в третий раз за одно и то же преступление», — заявила Бурджанадзе.

Бурджанадзе предсказала возможную революцию в Грузии

Она также отметила, что депутаты «Грузинской мечты» начали вспоминать о предыдущих делах. По ее мнению, это значит, что в стране началось и продолжается политическое преследование оппонентов. 

Бурджанадзе выразила уверенность, что Иванишвили [Бидзина Иванишвили   — основатель партии «Грузинская мечта»  — ред.] кончит также плохо, как Саакашвили [бывший президент Грузии — ред]. Поэтому оппозиции приходится действовать координировано, иначе всех пересажают по отдельности, заявила она.

«Оппозиция будет продолжать действовать. «Грузинская мечта» сделала все для того, чтобы сохранить большинство любой ценой», — сказала Бурджанадзе.

По ее мнению, стране необходимы нормальные выборы, а также многопартийный парламент для исключения единоличного правления какой-либо фракции. Если выборы пройдут с нарушением, в стране может начаться революция, чего никому не хотелось бы, подчеркнула она. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#политика #грузия #общество #весь мир

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