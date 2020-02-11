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Бурджанадзе предсказала возможную революцию в Грузии

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15:58   11 Февраля 2020
Россия

Ольга Голодец станет зампредом Сбербанка

Ольга Голодец станет зампредом Сбербанка

Экс-вице-премьер России Ольга Голодец станет заместителем председателя Сбербанка, об этом заявил президент и председатель правления Герман Греф. 

«Наблюдательный совет Сбербанка одобрил ее переход на эту должность», — заявил Греф журналистам на пресс-конференции. 

В ближайшее время ее назначение должны согласовать в Центробанке. По словам Германа Грефа, также Голодец будет курировать медицинское направление экосистемы Сбербанка, так как банк готовится к запуску новой медицинской платформы.

Кроме того, в обязанности Ольги Голодец войдет взаимодействие с государственными органами на тему цифровизации. 

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Автор: Ольга Воскресенская
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