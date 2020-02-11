Ольга Голодец станет зампредом Сбербанка

Экс-вице-премьер России Ольга Голодец станет заместителем председателя Сбербанка, об этом заявил президент и председатель правления Герман Греф.

«Наблюдательный совет Сбербанка одобрил ее переход на эту должность», — заявил Греф журналистам на пресс-конференции.

В ближайшее время ее назначение должны согласовать в Центробанке. По словам Германа Грефа, также Голодец будет курировать медицинское направление экосистемы Сбербанка, так как банк готовится к запуску новой медицинской платформы.

Кроме того, в обязанности Ольги Голодец войдет взаимодействие с государственными органами на тему цифровизации.