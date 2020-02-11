ГД отклонила проект о праве призывников на отсрочку по возврату кредитов

Государственная дума отклонила в первом чтении законопроект о предоставлении отсрочки по возврату кредита заемщикам, которых призвали на военную службу или военные сборы. Согласно проекту закона, россиянам хотели представить право получить отсрочку по возврату кредитов на период прохождения военной службы.

Призыв на военную службу не относится к ситуациям форс-мажора, поэтому, как показывает судебная практика, банки не предоставляют отсрочку призывникам. Также следует учитывать, что прохождение военной службы или участие в военных сборах возможно в местах, где нет представительств и филиалов банка.

Однако против принятия законопроекта выступили думский комитет по финансовому рынку и правительство. Комитет считает, что предоставление такого права негативно скажется на заемщиках, которых призвали в другие войска, подразделения, органы.