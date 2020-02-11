Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Петербуржцам грозит штрав в пять тысяч рублей за выход на лед до середины апреля

Петербуржцам грозит штрав в пять тысяч рублей за выход на лед до середины апреля

 МИД РФ заявляет, что США, Канада и Британия продолжают осложнять выдачу виз россиянам

МИД РФ заявляет, что США, Канада и Британия продолжают осложнять выдачу виз россиянам
Бурджанадзе предсказала возможную революцию в Грузии

Бурджанадзе предсказала возможную революцию в Грузии

 Лукашенко призвал белорусские СМИ не перехваливать власть

Лукашенко призвал белорусские СМИ не перехваливать власть
Зеленский допустил проведение выборов в Донбассе осенью

Зеленский допустил проведение выборов в Донбассе осенью

 Режим Сарраджа свел к нулю доходы Ливии от продажи нефти

Режим Сарраджа свел к нулю доходы Ливии от продажи нефти
Петербуржцам грозит штрав в пять тысяч рублей за выход на лед до середины апреля

Петербуржцам грозит штрав в пять тысяч рублей за выход на лед до середины апреля

 МИД РФ заявляет, что США, Канада и Британия продолжают осложнять выдачу виз россиянам

МИД РФ заявляет, что США, Канада и Британия продолжают осложнять выдачу виз россиянам
Бурджанадзе предсказала возможную революцию в Грузии

Бурджанадзе предсказала возможную революцию в Грузии

 Лукашенко призвал белорусские СМИ не перехваливать власть

Лукашенко призвал белорусские СМИ не перехваливать власть
Зеленский допустил проведение выборов в Донбассе осенью

Зеленский допустил проведение выборов в Донбассе осенью

 Режим Сарраджа свел к нулю доходы Ливии от продажи нефти

Режим Сарраджа свел к нулю доходы Ливии от продажи нефти
15:54   11 Февраля 2020
Россия

ГД отклонила проект о праве призывников на отсрочку по возврату кредитов

ГД отклонила проект о праве призывников на отсрочку по возврату кредитов

Государственная дума отклонила в первом чтении законопроект о предоставлении отсрочки по возврату кредита заемщикам, которых призвали на военную службу или военные сборы. Согласно проекту закона, россиянам хотели представить право получить отсрочку по возврату кредитов на период прохождения военной службы.

Призыв на военную службу не относится к ситуациям форс-мажора, поэтому, как показывает судебная практика, банки не предоставляют отсрочку призывникам. Также следует учитывать, что прохождение военной службы или участие в военных сборах возможно в местах, где нет представительств и филиалов банка. 

Однако против принятия законопроекта выступили думский комитет по финансовому рынку и правительство. Комитет считает, что предоставление такого права негативно скажется на заемщиках, которых призвали в другие войска, подразделения, органы.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анатолий Кубарев
#госдума #кредит #общество #призывники

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Арктика 2020 СПб
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...