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16:01   11 Февраля 2020
Весь мир

Зеленский допустил проведение выборов в Донбассе осенью

Зеленский допустил проведение выборов в Донбассе осенью

Украинский лидер Владимир Зеленский  сообщил, что выборы в Донбассе могут пройти осенью 2020 года одновременно с местными выборами по всей Украине. Об этом он заявил в интервью Интерфакс-Украина.

При этом он добавил, что выборы в Донбассе могут случиться только после того, как завершатся военные действия и будут выведены иностранные вооруженные формирования. 

«Насколько это вероятно? Если мы договоримся, все равно надо будет где-то месяца три как минимум, для того чтобы там на месте обеспечить безопасность для всех — и для журналистов, и для ЦИК, для всех наблюдателей», — сказал он. 

Он также отметил, что многое станет ясно после нормандского саммита, запланированный на апрель.

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Автор: Софья Белоцерковская
#донбасс #украина #выборы #политика #общество

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