Житель Омска пожаловался в ФАС на фитнес-клуб, отказавший в скидке из-за лишнего веса

Житель Омска пожаловался в ФАС на один из местных фитнес-клубов, руководство которого отказало ему в скидке из-за лишнего веса. По словам мужчины, на рекламе указано, что стоимость годового безлимитного абонемента в спортзал составит 6999 рублей.

Омич пожаловался в региональное УФАС из-за того, что менеджер фитнес-клуба не стал делать ему скидку, так как клиент весит больше положенного.

«Данная цена в 6999 рублей распространяется только на клиентов, вес которых менее 100 килограммов, что указывает на явную дискриминацию по индивидуальным особенностям человека», — указано в тексте жалобы жителя Омска.

3 марта региональное отделение антимонопольной службы рассмотрит дело о нарушении закона о рекламе.