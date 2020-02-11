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15:34   11 Февраля 2020
Россия

Житель Омска пожаловался в ФАС на фитнес-клуб, отказавший в скидке из-за лишнего веса

Житель Омска пожаловался в ФАС на фитнес-клуб, отказавший в скидке из-за лишнего веса

Житель Омска пожаловался в ФАС на один из местных фитнес-клубов, руководство которого отказало ему в скидке из-за лишнего веса. По словам мужчины, на рекламе указано, что стоимость годового безлимитного абонемента в спортзал составит 6999 рублей. 

Омич пожаловался в региональное УФАС из-за того, что менеджер фитнес-клуба не стал делать ему скидку, так как клиент весит больше положенного.

«Данная цена в 6999 рублей распространяется только на клиентов, вес которых менее 100 килограммов, что указывает на явную дискриминацию по индивидуальным особенностям человека», — указано в тексте жалобы жителя Омска. 

3 марта региональное отделение антимонопольной службы рассмотрит дело о нарушении закона о рекламе. 

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #фас #общество #омск #фитнес-центр

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