Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал государственные СМИ быть убедительными в подаче информации и не перехваливать власть. Об этом он сказал на совещании с руководителями ведущих СМИ страны.

«Если вы там где-то что-то о президенте сказали, вам никто никогда честно, объективно в глаз не ткнет и не скажет, что ворюга какой-то или человек, занимающийся пропагандой ради того, чтобы только удержать власть и обеспечить себя и свое ближайшее окружение. Но это не значит, что надо перебирать, похваливая президента», — приводит слова Лукашенко его пресс-служба.

Тележурналистов белорусский президент призвал быть объективными и не ориентироваться на зарубежные платформы. Кроме того, президент посоветовал белорусским СМИ сделать больший упор на интернет. Ранее на встрече Лукашенко сравнил современные СМИ с полноценным оружием массового поражения.