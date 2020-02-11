Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Петербуржцам грозит штрав в пять тысяч рублей за выход на лед до середины апреля

Петербуржцам грозит штрав в пять тысяч рублей за выход на лед до середины апреля

 МИД РФ заявляет, что США, Канада и Британия продолжают осложнять выдачу виз россиянам

МИД РФ заявляет, что США, Канада и Британия продолжают осложнять выдачу виз россиянам
Бурджанадзе предсказала возможную революцию в Грузии

Бурджанадзе предсказала возможную революцию в Грузии

 Лукашенко призвал белорусские СМИ не перехваливать власть

Лукашенко призвал белорусские СМИ не перехваливать власть
Зеленский допустил проведение выборов в Донбассе осенью

Зеленский допустил проведение выборов в Донбассе осенью

 Режим Сарраджа свел к нулю доходы Ливии от продажи нефти

Режим Сарраджа свел к нулю доходы Ливии от продажи нефти
Петербуржцам грозит штрав в пять тысяч рублей за выход на лед до середины апреля

Петербуржцам грозит штрав в пять тысяч рублей за выход на лед до середины апреля

 МИД РФ заявляет, что США, Канада и Британия продолжают осложнять выдачу виз россиянам

МИД РФ заявляет, что США, Канада и Британия продолжают осложнять выдачу виз россиянам
Бурджанадзе предсказала возможную революцию в Грузии

Бурджанадзе предсказала возможную революцию в Грузии

 Лукашенко призвал белорусские СМИ не перехваливать власть

Лукашенко призвал белорусские СМИ не перехваливать власть
Зеленский допустил проведение выборов в Донбассе осенью

Зеленский допустил проведение выборов в Донбассе осенью

 Режим Сарраджа свел к нулю доходы Ливии от продажи нефти

Режим Сарраджа свел к нулю доходы Ливии от продажи нефти
15:29   11 Февраля 2020
Ближнее зарубежье

Лукашенко призвал белорусские СМИ не перехваливать власть

Лукашенко призвал белорусские СМИ не перехваливать власть

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал государственные СМИ быть убедительными в подаче информации и не перехваливать власть. Об этом он сказал на совещании с руководителями ведущих СМИ страны.

«Если вы там где-то что-то о президенте сказали, вам никто никогда честно, объективно в глаз не ткнет и не скажет, что ворюга какой-то или человек, занимающийся пропагандой ради того, чтобы только удержать власть и обеспечить себя и свое ближайшее окружение. Но это не значит, что надо перебирать, похваливая президента», — приводит слова Лукашенко его пресс-служба.

Тележурналистов белорусский президент призвал быть объективными и не ориентироваться на зарубежные платформы. Кроме того, президент посоветовал белорусским СМИ сделать больший упор на интернет. Ранее на встрече Лукашенко сравнил современные СМИ с полноценным оружием массового поражения.

 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Алина Бранцевич
#белоруссия #сми #лукашенко

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Арктика 2020 СПб
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...