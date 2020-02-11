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15:28   11 Февраля 2020
Россия

Программу бесплатного переобучения для женщин с малышами расширили в Москве

Программу бесплатного переобучения для женщин с малышами расширили в Москве

Поучаствовать в программе бесплатного переобучения для женщин с маленькими детьми в Москве могут неработающие россиянки, которые воспитывают детей до семи лет, и женщины-индивидуальные предприниматели и самозанятые. Об этом сообщил представитель столичного правительства.

«Речь идет о расширении действующей с 2013 года городской программы обучения женщин в период отпуска по уходу за ребенком», — добавил он.  

В программе уже поучаствовали порядка десяти тысяч женщин. Хотя ранее стать участницами программы могли только мамы, которые находились в отпуске по уходу за ребенком до трех лет.

Впервые в программе поучаствуют женщины-индивидуальные предприниматели и самозанятые, которые воспитывают детей в возрасте до семи лет. Россиянки смогут как повысить квалификацию, так и получить новую профессию.

«Ожидается, что в 2020–2021 годах в программе примут участие порядка четырех тысяч женщин»,  — резюмировали в правительстве Москвы.

 

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Автор: Анатолий Кубарев
#москва #россия #общество #переобучение

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