Программу бесплатного переобучения для женщин с малышами расширили в Москве

Поучаствовать в программе бесплатного переобучения для женщин с маленькими детьми в Москве могут неработающие россиянки, которые воспитывают детей до семи лет, и женщины-индивидуальные предприниматели и самозанятые. Об этом сообщил представитель столичного правительства.

«Речь идет о расширении действующей с 2013 года городской программы обучения женщин в период отпуска по уходу за ребенком», — добавил он.

В программе уже поучаствовали порядка десяти тысяч женщин. Хотя ранее стать участницами программы могли только мамы, которые находились в отпуске по уходу за ребенком до трех лет.

Впервые в программе поучаствуют женщины-индивидуальные предприниматели и самозанятые, которые воспитывают детей в возрасте до семи лет. Россиянки смогут как повысить квалификацию, так и получить новую профессию.