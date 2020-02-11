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15:10   11 Февраля 2020
Россия

Зюганов заявил, что КПРФ не против бога в Конституции РФ

Зюганов заявил, что КПРФ не против бога в Конституции РФ

Лидер фракции КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что члены партии ничего не имеют против бога в Конституции РФ. Кроме того, он считает, что голосование по вопросу поправок в главный документ страны не должно проходить 22 апреля, так как в этот день отмечается 150 лет со дня рождения Владимира Ленина.

Ранее член рабочей группы по подготовке предложений о внесении правок в Конституцию, сопредседатель Ассоциации студенческих спортклубов России Евгений Раскин рассказал ИА «Политика сегодня», что на заседаниях не поднимается вопрос об определении понятия бога в Конституции РФ.

Во вторник, 11 февраля, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что дата голосования по поправкам в Конституцию пока не назначена.

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Автор: Ольга Воскресенская
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