Госдума одобрила законопроект об окладах срочников

Законопроект об установлении постоянного оклада в размере двух тысяч рублей в месяц для военнослужащих Вооруженных сил РФ, проходящих срочную службу, был одобрен во втором чтении Госдумой. Об этом стало известно во вторник, 11 января.

Напомним, с 2012 по 2018 год Минобороны проводило эксперимент по унификации денежного довольствия солдат-срочников. Они получали две тысячи рублей в месяц и ежемесячные надбавки.

«В связи с окончанием срока проведения эксперимента (31 декабря 2018 года) и в целях сохранения достигнутого уровня денежного довольствия военнослужащих по призыву действие законопроекта предусматривается распространить в отношении военнослужащих по призыву в Вооруженных силах РФ с 1 января 2019 года, а в отношении военнослужащих по призыву в других федеральных органах исполнительной власти (федеральных государственных органах) – с 1 января 2020 года», — отмечается в пояснительной записке к проекту закона.

Законопроект также предполагает ежегодную индексацию окладов военнослужащих, учитывая уровень инфляции. Если документ будет принят, размер оклада по воинской должности солдата-срочника составит 2086 рублей с 1 октября 2020 года.