Доходы Ливии от продажи нефти приблизились к нулю из-за повсеместного закрытия портов и приостановки добычи сырья, сообщила арабская служба CNBC, ссылаясь на аналитические данные Центрального банка Ливии.

Объемы экспорта добычи нефти значительно уменьшились в середине января, когда ливийские племена коллективно выступили против режима так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Файеза Сарраджа, который использовал государственные деньги для сохранения своей власти. Львиную долю из госбюджета Саррадж выделяет на наемников, которых Турция переправляет в Ливию, игнорируя эмбарго ООН. В то же время, сирийские джихадисты в Триполи занимаются грабежами, мародерством, издеваются над местным мирным населением, а также похищают людей ради выкупа.

По данным агентства, доходы от добычи нефти составляли основную часть бюджета африканской страны. Из-за снижения доходов, работники госучреждение получили зарплаты не в полном объеме.

ПНС было сформировано как временное правительство в 2016 году. Однако согласно Схиратским соглашениям, срок действия этого правительства истек еще в 2018 году и с тех пор оно не является легимитным. Сообщается, что ливийские племена собираются вновь выступить против оккупационного режима Сарраджа.