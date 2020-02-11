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15:00   11 Февраля 2020
Весь мир

Путин и Эрдоган 11 февраля обсудят по телефону ситуацию в Идлибе

Путин и Эрдоган 11 февраля обсудят по телефону ситуацию в Идлибе

Российский лидер Владимир Путин во вторник, 11 февраля, поговорит по телефону с турецким коллегой Реджепом Эрдоганом. Об этом сообщил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. По его словам, президенты обсудят ситуацию в сирийском Идлибе.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #путин #сирия #турция #эрдоган

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