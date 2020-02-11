Путин и Эрдоган 11 февраля обсудят по телефону ситуацию в Идлибе

Российский лидер Владимир Путин во вторник, 11 февраля, поговорит по телефону с турецким коллегой Реджепом Эрдоганом. Об этом сообщил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. По его словам, президенты обсудят ситуацию в сирийском Идлибе.

#СИРИЯ Информационный бюллетень Центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев (11 февраля 2020 г.)https://t.co/oGhKthX7pp pic.twitter.com/t7JUKravvi — Минобороны России (@mod_russia) February 11, 2020