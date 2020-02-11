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14:55   11 Февраля 2020
Россия

Весна в европейскую часть России придет в ближайшие недели

Весна в европейскую часть России придет в ближайшие недели

Весна в европейскую часть России придет в ближайшие недели, об этом рассказал руководитель Росгидромета Игорь Шумаков в ходе рабочей поездки на открытие нового здания Гидрометцентра Удмуртии.

По словам Шумакова, весна наступит «буквально скоро», то есть в ближайшие несколько недель. Также он добавил, что эта зима была необычной в плане погоды, поэтому не стоит опираться на предварительные прогнозы. 

«Хотя такие года были и 100 лет назад, и 50 лет назад. Но, тем не менее, в таких условиях любой прогнозист скажет, что прогноз — это некий такой шедевр, а если он еще на 100 процентов сбылся, то это вдвойне шедевр», — пошутил Игорь Шумаков. 

Ранее Гидрометцентр сообщил о предстоящем похолодании в Москве. По данным научного руководителя ведомства Романа Вильфанда, на ближайшей неделе москвичей ожидает облачная погода с небольшими осадками, а во вторник выпадет до четырех сантиметров снега.

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #общество #погода #весна #росгидромет

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