Весна в европейскую часть России придет в ближайшие недели, об этом рассказал руководитель Росгидромета Игорь Шумаков в ходе рабочей поездки на открытие нового здания Гидрометцентра Удмуртии.

По словам Шумакова, весна наступит «буквально скоро», то есть в ближайшие несколько недель. Также он добавил, что эта зима была необычной в плане погоды, поэтому не стоит опираться на предварительные прогнозы.

«Хотя такие года были и 100 лет назад, и 50 лет назад. Но, тем не менее, в таких условиях любой прогнозист скажет, что прогноз — это некий такой шедевр, а если он еще на 100 процентов сбылся, то это вдвойне шедевр», — пошутил Игорь Шумаков.

Ранее Гидрометцентр сообщил о предстоящем похолодании в Москве. По данным научного руководителя ведомства Романа Вильфанда, на ближайшей неделе москвичей ожидает облачная погода с небольшими осадками, а во вторник выпадет до четырех сантиметров снега.