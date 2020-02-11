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14:52   11 Февраля 2020
Ближнее зарубежье

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Россия построит в Таджикистане пять русскоязычных школ

Госдума ратифицировала Соглашения между Правительствами РФ и Таджикистана о строительстве школ с изучением русского языка в городах Душанбе, Куляб, Худжанд, Бохтар и Турсунзаде.

По словам заместителя министра просвещения Павла Зеньковича, каждая из школ будет вмешать до 1200 детей. Заместитель председателя Комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин считает это хорошим вложением России.

«Как правило, те, кто закончил образовательные организации, ориентированные на культуру, в данном случае России, становятся друзьями России», – пояснил он.

Российская сторона на безвозмездной основе за счёт средств федерального бюджета оплатит проведение проектные работы, работы по адаптации проектных документов согласно законам Таджикистана, строительство зданий, оснащение школ необходимым оборудованием. Таджикистан, в свою очередь, профинансирует за счёт средств госбюджета проектирование, создание и строительство объектов наружных коммуникаций, а также подключение к ним школ.

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Автор: Алина Бранцевич
#россия #дети #таджикистан #русский язык #школы

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