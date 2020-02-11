Петербургский школьник выстрелил в лицо прохожего из светошумового пистолета

Петербургская полиция задержала 16-летнего подростка, подозреваемого в стрельбе из светошумового пистолета в прохожего. Об этом во вторник, 11 февраля, сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД.

По данным ведомства, вечером 7 февраля в полицию поступила информация о том, что 25-летнему мужчине выстрелили в лицо. Это произошло в районе дома 7/1 на Петергофском шоссе. Позже его госпитализировали с огнестрельным ранением мягких тканей головы.

Врачи оценили состояние пострадавшего как удовлетворительное. Мужчине оказали медпомощь и отпустили домой. Он является гражданином одного из среднеазиатских государств, уточнили в ведомстве.

Полицейским удалось найти злоумышленников. Ими оказались четверо молодых людей в возрасте от 16 до 19 лет. Один из них оказался учащимся школы.

«Установлено, что из хулиганских побуждений из светошумового пистолета "Пионер" он [школьник — ред.] произвел выстрел в потерпевшего», — говорится в сообщении.

Полиция изъяла у старшеклассника светошумовой пистолет, четыре патрона и две кассеты, а также 18 гильз. Возбуждено уголовное дело.