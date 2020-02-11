Первые 180 пассажирских вагонов поставят Египту до конца июня 2020 года

Поставка первых 180 пассажирских вагонов консорциума «Трансмашхолдинг Венгрия Кфт.» в Египет состоится до конца июня 2020 года. Об этом в комментарии РИА Новости заявила временный поверенный в делах России в Египте Светлана Зубова​​​.

По ее словам, вагоны поставят в рамках коммерческого контракта компании с Египетскими национальными железными дорогами. Также первые подвижные составы могут передать египетскому министерству транспорта уже в первом квартале 2020 года.

«Поставка первых 180 пассажирских вагонов в рамках коммерческого контракта должна быть осуществлена до конца июня 2020 года», — сказала российский дипломат.

Ранее российско-венгерский консорциум «Трансмашхолдинг-Венгрия КФТ» подписал в Каире соглашение о финансировании сделки на поставку Египту 1300 пассажирских вагонов. Стоимость сделки оценили в 1,016 миллиарда евро.