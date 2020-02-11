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14:54   11 Февраля 2020
Россия

Первые 180 пассажирских вагонов поставят Египту до конца июня 2020 года

Первые 180 пассажирских вагонов поставят Египту до конца июня 2020 года

Поставка первых 180 пассажирских вагонов консорциума «Трансмашхолдинг Венгрия Кфт.» в Египет состоится до конца июня 2020 года. Об этом в комментарии РИА Новости заявила временный поверенный в делах России в Египте Светлана Зубова​​​.

По ее словам, вагоны поставят в рамках коммерческого контракта компании с Египетскими национальными железными дорогами. Также первые подвижные составы могут передать египетскому министерству транспорта уже в первом квартале 2020 года.

«Поставка первых 180 пассажирских вагонов в рамках коммерческого контракта должна быть осуществлена до конца июня 2020 года», — сказала российский дипломат.

Ранее российско-венгерский консорциум «Трансмашхолдинг-Венгрия КФТ» подписал в Каире соглашение о финансировании сделки на поставку Египту 1300 пассажирских вагонов. Стоимость сделки оценили в 1,016 миллиарда евро.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #египет #общество #вагоны

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