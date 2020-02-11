Навальный внедряет провокаторов в УИКи, чтобы сорвать их работу на выборах

Петербургский штаб блогера Алексея Навального опубликовал в своем Twitter-аккаунте агитационный ролик, в котором несколько молодых людей - «действующих членов УИКов» рассказывают о том, как важно обеспечить честные и независимые выборы.

Снявшиеся в ролике сторонники Навального вряд ли достаточно компетентны и опытны для работы в Участковых избирательных комиссиях, поэтому цель блогера очевидна – он собирается парализовать работу УИКов, создав внутри них нервозную обстановку, а затем выставив допущенные постоянными сотрудниками ошибки, как спланированные попытки «фальсификации» итогов голосования.

Такое мнение высказал главный редактор издания PolitRussia, политический аналитик Руслан Осташко, мнение которого приводит информационное агентство Nation News.

По словам Осташко, у юных наблюдателей в комиссии будет в лучшем случае совещательное право – они смогут присутствовать на заседании УИК и смотреть документы, не будут иметь права голоса.

«В избирательных комиссиях каждый чих будет комментироваться некомпетентными людьми, которые не знают закона, очень поверхностно разбираются в избирательном праве, но, тем не менее, позволяют себе вякать на этих совещаниях», — подчеркнул эксперт.

С подобным, по словам Осташко, ему самому уже приходилось сталкиваться, и он не понаслышке знает о провокациях и саботаже на выборах.

Сначала, по его словам, наблюдатели от Навального будут вносить в работу Участковых избиркомов негатив и панику, а потом, когда их не захотят видеть на совещаниях, они заявят, что от них пытаются утаить некие нарушения.

«Эти люди будут выводить из себя постоянных членов участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса. И они, находясь в постоянном состоянии нервного стресса, могут фактически допускать какие-то ошибки, вплоть до того, чтобы не пускать этих людей на заседания», — добавил эксперт.

Многие из постоянных членов УИКов, добавил Осташко, не имеют опыта работы в состоянии стресса и Навальный со своими сторонниками воспользуются этой удобной ситуацией и начнут использовать неизбежные случайные ошибки как повод для традиционных в период предвыборных кампаний скандальных публикаций в «либеральной» прессе.

Решить эту проблему, по мнению эксперта, можно было бы путем изменения действующего избирательного законодательства, но этот процесс требует тщательной проработки и не может быть проведен в спешке, а ближайшие выборы в регионах пройдут уже осенью текущего года.

«Я считаю, что допускать в избирательные комиссии необходимо по определенному уровню знаний. Пускать всех подряд — совершенно неправильно. Работа участковых избирательных комиссий просто встанет, а не допустить таких людей на заседания нельзя, иначе оппозиция будет расценивать это как сокрытие от них каких-то фальсификаций», — отметил Осташко.

Для работы в УИКах и ЦИКах, которая достаточно бюрократизирована, люди проходят специальное обучение, они годами изучают методички и инструкции, напомнил эксперт. Но в штабе Навального, по его словам, не хотят, чтобы за ходом выборов следили компетентные и ответственные люди, ведь «активистам» и ангажированным СМИ просто нечем будет заниматься, если голосование вдруг пройдет в открытой и спокойной обстановке.