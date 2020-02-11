Экс-посол Бенина в РФ призвал российских бизнесменов рискнуть в Африке

Посол Республики Бенин в России в 2012-2016 годах Анисет Кочофа в беседе с ИА «Политика Сегодня» призвал российских бизнесменов налаживать контакты с африканскими странами.

«Мы сегодня ждем российский средний бизнес на континенте. Все очень просто — предпринимателям нужно самим пойти на контакт с малоизвестными африканскими странами. <...> Можно делать это напрямую, "B2B" (англ. «business to business» — рус. «бизнес для бизнеса» - прим. ред.), тогда нужно искать контакты», — сказал дипломат.

За поддержкой на Черном континенте предприниматели могут обратиться к дипломатам. Сотрудники посольств РФ ответят на вопросы соотечественников, желающих попасть на африканский рынок, заверил Кочофа. Более того, многие африканские предприниматели получили образование в Советском Союзе и готовы помочь советом на русском языке.

Одна из основных трудностей для бизнесменов заключается в отсутствии прямых рейсов между многими африканскими странами и Россией. Зачастую приходится делать пересадку в Париже, Вашингтоне или Дубае. В некоторых случаях наладить бизнес-контакты непросто из-за лишней бюрократии при получении визы в страны континента.

Несмотря на существующие для предпринимателей барьеры, Россия сотрудничает Африкой по вопросам обороны, вооружения и всего, что связано с безопасностью. Но почти вся сельхозпродукция, которую выращивают в Африке, экспортируется на Запад, посетовал Кочофа. Поэтому появление России на африканском рынке воспринимается с оптимизмом.

«Если честно, мы хотим альтернативы, мы хотим "по-другому". Мы не хотим, чтобы отношения континента с другими странами оставались на прежнем уровне. Поэтому то, что Россия сегодня появляется на африканском рынке, это то, чего мы ждали. Мы будем поддерживать это направлением», — заключил Кочофа.

Кочофа уверен, что у России и Африки много перспективных направлений для сотрудничества. Это прежде всего туризм, транспортная отрасль и торговля.