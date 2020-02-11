Премьер РФ возглавит правкомиссию по развитию малого и среднего предпринимательства

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что лично возглавит правкомиссию по вопросам конкуренции и развития малого и среднего предпринимательства. Об этом он сообщил на встрече во вторник с представителями малого и среднего предпринимательства Новгородской области.

По словам Мишутина, проблемы, с которыми сталкивается малый бизнес часто похожи, но иногда и различаются, поэтому ими нужно заниматься на системной основе.

«Именно поэтому — сегодня хотел вам сообщить первым новость: я решил лично возглавить правительственную комиссию по вопросам развития малого и среднего предпринимательства», — сказал Мишустин.

Премьер-министр сообщил, что малый и средний бизнес в 2020 году получит один триллион рублей по льготным программам кредитования, до 2024 года – 10 триллионоврублей льготных кредитов.