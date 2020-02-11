Российским авиакомпаниям хотят выделить 1,6 миллиарда рублей за убытки из-за коронавируса, об этом заявил замглавы министерства транспорта Александр Юрчик. По его словам, сумма взята из расчетов, проведенных вместе с перевозчиками.

По словам Юрчика, в министерстве финансов сумму не утвердили, заявив, что методика расчета была неверной, поэтому, вероятно, ее скорректируют. Замминистра транспорта заявил, что дискуссия на эту тему была непростой. По мнению Минтранса, убытки стоит учитывать и из-за простоя самолетов по причине резкого прекращения рейсов. В Минфине это убытками не считают.

«В Минфине считают, что авиакомпания может поставить самолеты на другие рейсы. Она конечно поставит, но, во-первых, сейчас низкий сезон, во-вторых, пройдет полтора-два месяца, пока она встанет на другие направления», — говорит Александр Юрчик.

Россия приостанавливает большую часть регулярных рейсов в Китай из-за вспышки коронавируса в городе Ухань с 14 февраля.