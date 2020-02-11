Президент РФ пожелал Сечину успехов в реализации проекта «Восток Ойл»

Реализация проекта не только приведет к росту валового внутреннего продукта, но и укрепит позиции страны в Арктике. Об этом российский лидер Владимир Путни заявил в ходе встречи с главой «Роснефти» Игорем Сечиным.

По словам Сечина, в рамках тех поручений, которые дали по реализации национальных проектов, «Роснефть» поставили задачу по обеспечению грузопотока по Северному морскому пути​​​. Российская нефтегазовая компания совместно с партнерами формирует новую нефтегазовую провинцию на Таймырском полуострове. Проект называется «Восток Ойл».

Игорь Сечин отметил, что общий объем инвестиций в проект на весь период реализации превысит десять триллионов рублей. Президент РФ назвал большим и перспективным проект.