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14:32   11 Февраля 2020
Россия

Президент РФ пожелал Сечину успехов в реализации проекта «Восток Ойл»

Президент РФ пожелал Сечину успехов в реализации проекта «Восток Ойл»

Реализация проекта не только приведет к росту валового внутреннего продукта, но и укрепит позиции страны в Арктике. Об этом российский лидер Владимир Путни заявил в ходе встречи с главой «Роснефти» Игорем Сечиным. 

По словам Сечина, в рамках тех поручений, которые дали по реализации национальных проектов, «Роснефть» поставили задачу по обеспечению грузопотока по Северному морскому пути​​​. Российская нефтегазовая компания совместно с партнерами формирует новую нефтегазовую провинцию на Таймырском полуострове. Проект называется «Восток Ойл».

Игорь Сечин отметил, что общий объем инвестиций в проект на весь период  реализации превысит десять триллионов рублей. Президент РФ назвал большим и перспективным проект.

«Так что желаю Вам успехов. Нужно только все как следует посчитать», — резюмировал Владимир Путин.

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Автор: Анатолий Кубарев
#путин #роснефть #общество #сечин

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