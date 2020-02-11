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14:19   11 Февраля 2020
Россия

Вильфанд рассказал о похолодании в ближайшую неделю в Москве

Вильфанд рассказал о похолодании в ближайшую неделю в Москве

Погода в Москве в прошлые выходные была почти зимней. О предстоящих холодах, ожидающих москвичей, рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

По словам синоптика, в ближайшую неделю москвичей ожидает облачная погода с небольшими осадками. 11 февраля выпадет до четырех сантиметров снега.

«Погода будет спокойная. Если сегодня мы ждем усиления ветра до 15 метров в секунду, то начиная со среды, <…> в четверг и пятницу, будет облачно, небольшой снег. Ночью небольшой минус, днем около нуля – привычная уже для нас с декабря погода», – заметил научный руководитель Гидрометцентра в беседе с «360».

А к выходными температура упадет от двух до семи градусов ниже нуля. 

«Погода приятная, <…> околозимняя. <…> Выходные будут вполне приемлемыми, можно отдохнуть и покататься на лыжах», – сказал Вильфанд.

Вильфанд посоветовал не ждать весну в ближайшее время. По его словам, в первой декаде марта еще будет лежать снег.

«Весна начинается гораздо позже, в конце марта – начале апреля. Начинается ледоход на реках, прилетают птицы», – заключил синоптик.

Ранее синоптики сообщали об аномально теплом начале февраля в России. Из-за необычно теплой зимы, в этом году не удалось оборудовать проруби для Крещенских купаний в нескольких регионах Северо-Западного федерального округа. 

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Автор: Алина Бранцевич
#москва #погода #вильфанд

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