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14:08   11 Февраля 2020
Ближнее зарубежье

Правительство Украины изучит идею о совместном с Белоруссией принятии Олимпиады

Правительство Украины изучит идею о совместном с Белоруссией принятии Олимпиады

Правительство Украины изучит идею о совместном с Белоруссией подаче заявки и принятии Олимпийских игр. Об этом украинский премьер Алексей Гончарук сообщил на заседании оргкомитета по подготовке и участию спортсменов Украины на Олимпиаде и Паралимпиаде в 2020 году в Токио.

«Правительство сейчас работает над тем, чтобы изучить эту ситуацию с разных точек зрения и предложить концепт нашим партнерам, если эта инициатива в ближайшее время может быть реализована», — заявил Гончарук. 

Осенью минувшего года глава Белоруссии Александр Лукашенко высказал идею о том, что республика могла бы принять Олимпийские игры вместе с Россией или Украиной. Он отметил, что Белоруссии в одиночку трудно «соревноваться с гигантами» в области организации масштабных турниров, но объединившись, это можно сделать. 

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Автор: Ольга Воскресенская
#олимпиада #украина #политика #спорт #белоруссия

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