Кожина раскрыла киноляп фильма «Москва слезам не верит»

Супруга сценариста Валентина Черных Людмила Кожина рассказала в интервью телеканалу «Звезда» об ошибке, допущенной во время создания фильма «Москва слезам не верит».

По словам Кожиной, муж поручил ей внести поправки в сценарий. Несмотря на это, в тексте все равно оказалась ошибка. Так, в одной из сцен героиня актрисы Раисы Рязановой сообщает подруге, что собирается «в концерт».

Супруга Черных призналась, что это была ошибка Валентина. Она подчеркнула, что хорошо помнит страницу сценария, на которой делала поправки красным и синим цветом. Однако это место было пропущено, или допущена описка.

«<…> На самом деле "на концерт", конечно. Она говорит правильно. Ее поправляют, потому что я поправила», — цитирует телеканал Кожину.

Российский фильм «Москва слезам не верит» празднует сегодня 40-летний юбилей. Картина получила через год после премьеры премию «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке», а также государственную премию СССР.