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 Лидеры африканского союза назвали незаконной «сделку века» Трампа

Лидеры африканского союза назвали незаконной «сделку века» Трампа
14:03   11 Февраля 2020
Весь мир

Лидеры африканского союза назвали незаконной «сделку века» Трампа

Лидеры африканского союза назвали незаконной «сделку века» Трампа

Лидеры африканского союза отвергли предложенный президентом США Дональдом Трампом мирный план решения конфликта между Палестиной и Израилем.

Председатель Комиссии Африканского союза Мусса Факи Махамат заявил, что обнародованный план «нарушает многочисленные резолюции Организации Объединенных наций и Африканского союза», а также что он «попирает права палестинского народа».

Покинувший пост главы Африканского союза президент Египта Абдуль-Фаттах Ас-Сисси заявил, что «палестинская проблема всегда будет в сердцах и умах народов Африки». Его преемник, президент ЮАР Сирил Рамафоса, сравнил предложения Трампа с правилами, действовавшими в эпоху апартеида в его стране.

«Когда я слушал это [предложение] и читал всё, что о нем написано, я вспомнил ужасную страницу истории, через которую прошла ЮАР», — сказал он.

Представляющий на саммите палестинскую автономию премьер-министр Мохаммад Штайе также подчеркнул нелигитимность «сделки».

28 января американский президент Дональд Трамп огласил условия так называемой «сделки века» — проекта соглашения, которое должно положить конец конфликту между Израилем и Палестиной. Документ предполагает создание двух государств — еврейского и арабского. Столицей первого Трамп предлагает сделать неделимый Иерусалим, а столицу второго разместить в восточной части восточного Иерусалима. После этого жители Палестины массово вышли на митинги и акции протеста.

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Автор: Алина Бранцевич
#трамп #африка #лаг #сделка века

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