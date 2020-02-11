Лидеры африканского союза отвергли предложенный президентом США Дональдом Трампом мирный план решения конфликта между Палестиной и Израилем.

Председатель Комиссии Африканского союза Мусса Факи Махамат заявил, что обнародованный план «нарушает многочисленные резолюции Организации Объединенных наций и Африканского союза», а также что он «попирает права палестинского народа».

Покинувший пост главы Африканского союза президент Египта Абдуль-Фаттах Ас-Сисси заявил, что «палестинская проблема всегда будет в сердцах и умах народов Африки». Его преемник, президент ЮАР Сирил Рамафоса, сравнил предложения Трампа с правилами, действовавшими в эпоху апартеида в его стране.

«Когда я слушал это [предложение] и читал всё, что о нем написано, я вспомнил ужасную страницу истории, через которую прошла ЮАР», — сказал он.

Представляющий на саммите палестинскую автономию премьер-министр Мохаммад Штайе также подчеркнул нелигитимность «сделки».

28 января американский президент Дональд Трамп огласил условия так называемой «сделки века» — проекта соглашения, которое должно положить конец конфликту между Израилем и Палестиной. Документ предполагает создание двух государств — еврейского и арабского. Столицей первого Трамп предлагает сделать неделимый Иерусалим, а столицу второго разместить в восточной части восточного Иерусалима. После этого жители Палестины массово вышли на митинги и акции протеста.