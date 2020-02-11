Гаспарян предсказал новую волну антироссийских фейков перед 9 мая
Политолог и публицист Армен Гаспарян считает, что волна новых антироссийских фейков поднимется вновь в преддверии празднования 75-й годовщины Победы.
Таким образом Гаспарян в беседе с информационным агентством «ПолитЭксперт» прокомментировал ситуацию, когда израильская газета опубликовала письмо историков, голословно обвинивших Красную армию в разжигании Второй мировой войны и жестокости. Однако затем выяснилось, что никакого письма историков на самом деле не было, а совладельцем опубликовавшего его издания является сподвижник беглого российского олигарха Михаила Ходорковского – Леонид Невзлин, который заочно осужден в России за множество преступлений и приговорен к пожизненному заключению.
По словам политолога Армена Гаспаряна, российские оппозиционеры отрабатывают исключительно спущенную им сверху повестку. Недавно президент России Владимир Путин раскритиковал сотрудничавшего с Адольфом Гитлером польского посла, и оппозиция просто не могла не сделать ответного шага. При этом в антироссийских пиар-компаниях заинтересованы сами поляки, а также Невзлин, владеющий 20% израильского издания.
«Они совпали, и последовала пресловутая статья. Потом стали разбираться, узнали подробности о средстве массовой информации, вычленили инициаторов процесса. И тогда ситуация стала печальной, они предпочли уйти в тень», – напомнил Гаспарян.
Также эксперт напомнил, что можно ожидать появления в прессе ряда аналогичных антироссийских статей в преддверии празднования Дня Победы, так как эта тема очень актуальна, а в политике нет места джентльменским соглашениям, и тем более их не может быть по отношению к Невзлину.
«Фейки будут, конечно, и не только в преддверии 9 Мая, подождите. Сейчас вам начнут рассказывать про миллионы изнасилованных немок в Пруссии. Все-таки 75-я годовщина грядет, все будет в полном объеме», — заключил Гаспарян.