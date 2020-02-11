 Гаспарян предсказал новую волну антироссийских фейков перед 9 мая

Политолог и публицист Армен Гаспарян считает, что волна новых антироссийских фейков поднимется вновь в преддверии празднования 75-й годовщины Победы.

Таким образом Гаспарян в беседе с информационным агентством «ПолитЭксперт» прокомментировал ситуацию, когда израильская газета опубликовала письмо историков, голословно обвинивших Красную армию в разжигании Второй мировой войны и жестокости. Однако затем выяснилось, что никакого письма историков на самом деле не было, а совладельцем опубликовавшего его издания является сподвижник беглого российского олигарха Михаила Ходорковского – Леонид Невзлин, который заочно осужден в России за множество преступлений и приговорен к пожизненному заключению.

По словам политолога Армена Гаспаряна, российские оппозиционеры отрабатывают исключительно спущенную им сверху повестку. Недавно президент России Владимир Путин раскритиковал сотрудничавшего с Адольфом Гитлером польского посла, и оппозиция просто не могла не сделать ответного шага. При этом в антироссийских пиар-компаниях заинтересованы сами поляки, а также Невзлин, владеющий 20% израильского издания.

«Они совпали, и последовала пресловутая статья. Потом стали разбираться, узнали подробности о средстве массовой информации, вычленили инициаторов процесса. И тогда ситуация стала печальной, они предпочли уйти в тень», – напомнил Гаспарян.

Также эксперт напомнил, что можно ожидать появления в прессе ряда аналогичных антироссийских статей в преддверии празднования Дня Победы, так как эта тема очень актуальна, а в политике нет места джентльменским соглашениям, и тем более их не может быть по отношению к Невзлину.